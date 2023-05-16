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Dünya G7 zirvesinde anlamlı mesaj
Dünya

G7 zirvesinde anlamlı mesaj

Yeniakit Publisher
2023-05-16 08:20:00 -
G7 zirvesinde anlamlı mesaj

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, G7 Zirvesi'nde nükleer silahsız bir dünyayı teşvik etme kararlılığını göstereceklerini söyledi.

Japonya'da gözler, dönem başkanlığında 19-21 Mayıs'ta ülkenin güneybatısındaki Hiroşima'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne çevrildi.

Başbakanlık Konutu'nda ulusal basına röportaj veren Kişida, ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi öncesi son durumu değerlendirdi.

G-7'nin, nükleer silahsız bir dünya için güçlü bir mesaj vereceğini belirten Kişida, bu yönde daha somut çabalarla ilerleyeceklerini dile getirdi.

Kişida, "Bütün nükleer silahsızlanma gayretleri için bir başlangıç noktası olarak, nükleer saldırı gerçeğini duyurabilmek önemli" ifadesini kullandı.

Çin'in Pasifik'teki nüfuzu ve Rusya'nın Ukrayna saldırısını anımsatan Kişida, statükonun zorla değiştirilmesi girişimlerine karşı G7'nin kuvvetli bir mesaj yayımlayacağını belirtti.
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Kişida, enerji ve gıda güvenliğinden iklim değişikliğine kadar birçok konunun ele alınacağı zirvenin, tüm dünya iş birliğini vurgulaması gerektiğini kaydetti.

Japon Başbakan, 19 Mayıs'ta misafir liderleri 1945'te atom bombası nedeniyle ölenlerin anısına yapılan Barış Anıtı Parkı'nda karşılayacağını açıkladı.

2023 G-7 Liderler Zirvesi, Başbakan Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.

G7 ülkelerinin yanı sıra zirveye misafir statüsünde Avustralya, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Kore ve Vietnam da davet edildi.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 200 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Ailesinin memleketi kabul edilen Hiroşima eyaletinden Japonya Meclisi'ne seçilen Başbakan Kişida'nın, zirve için bu kenti tercih etmesi dikkati çekmişti.

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