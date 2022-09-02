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Dünya G7 ülkelerinden flaş karar! Tavan fiyat uygulanacak
Dünya

G7 ülkelerinden flaş karar! Tavan fiyat uygulanacak

G7 ülkelerinin maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 17:42:00 -
G7 ülkelerinden flaş karar! Tavan fiyat uygulanacak

G7 ülkelerinin maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya karar verdi.

Rusya'nın gelirlerini azaltmayı ve enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedefleyen bu karara ilişkin açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Zahawi, "Putin'in bu savaşı petrol ihracatı ile fonlama kapasitesini azaltacağız" dedi.

G7 toplantısının ardından yayınlanan bildiride, "Tüm ülkeleri fiyat sınırı konusunda girdi sağlamaya ve önemli tedbirler uygulamaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, fiyat sınırının bir dizi teknik girdi temel alınarak belirleneceği ifade edilirken, fiyat seviyesinin gerektiğinde revize edileceği de vurgulandı.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki de, G7'nin kararlaştırdığı petrol fiyat sınırını hızlı şekilde uygulamaları gerektiğini belirtti.

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