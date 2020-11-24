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Siyaset G20’Ye de “Dünya 5’ten büyüktür”ü hatırlattı
Siyaset

G20’Ye de “Dünya 5’ten büyüktür”ü hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’ın dönem başkanlığındaki G20 Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:07:00 -
G20’Ye de “Dünya 5’ten büyüktür”ü hatırlattı

Liderlere seslenen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür. Salgın hem mevcut düzenin bu çarpıklıklarını gözler önüne sermiş hem de tüm insanların aynı gemide olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. BM kürsüsünden sık sık yaptığımız ‘Dünya 5’ten büyüktür’
çağrımızın ne kadar isabetli olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Aynı şekilde Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den Dağlık Karabağ’a, Irak’tan Filistin’e kadar farklı cephelerde yürüttüğümüz hak, özgürlük ve adalet mücadelesinin önemi ortaya çıkmıştır. Her ne kadar zor günler yaşasak da Hazreti Mevlana’nın dediği gibi ‘Ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında nice güneşler olduğu’nun farkındayız. Tüm insanlık olarak el ele gönül gönüle verdiğimizde sıkıntılarımızın daha da hafifleyeceğine inanıyoruz.”

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