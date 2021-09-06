G20'de Roma Bildirisi kabul edildi: Aşıyı tüm dünyaya...

İtalya’nın başkenti Roma’da 2 gün süren G20 Sağlık Bakanları Toplantısı sona erdi. Toplantıda yoksul ülkelere desteğin artırılması ve söz konusu ülkelere daha fazla Covid-19 aşısı gönderilmesini içeren “Roma Bildirisi” kabul edildi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, dünyadaki aşı eşitsizliğinin çok fazla olduğunu ve sürdürülebilir olmadığını belirterek, dünyanın bir kısmının aşısız bırakılmasının yeni mutasyonlara neden olacağını ve herkese zarar vereceğini söyledi. “Mesajımız çok açık, aşı kampanyasında kimse geride bırakılmamalıdır" ifadelerini kullanan Speranza, En güçlü ülkeler önemli kaynaklara yatırım yapmaya ve en kırılgan olanlara aşı göndermeye kararlılar. Bu sistemi ikili olarak ve COVAX'tan başlayarak uluslararası platformlar aracılığıyla güçlendirmeliyiz" dedi.

"Aşıyı tüm dünyaya ulaştırmak istiyoruz"

Speranza, "Aşıyı tüm dünyaya ulaştırmak istiyoruz ve gerekli yatırımları yapacağız. Yeterli olacak mı? Daha fazlası gerekecek mi? Dünya ülkeleri bu yönde taahhütte bulunuyor" dedi.

Toplantının ardından yayınlanan 11 sayfalık bildiride yeni bir mali taahhütte bulunulmazken, Speranza bu konuların ekim ayında yapılacak olan G20 Sağlık ve Ekonomi Bakanları’nın ortak toplantısında ele alınabileceğini aktardı. Speranza, "Masaya koyduğumuz araçları finanse edecek kaynakları bulmak için belirleyici bir fırsat olacak" dedi.

Speranza, yoksul ülkelerin de kendi ülkelerinde aşı üretmelerine yardımcı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Dozları aktarmak yeterli değil. Dünyanın diğer alanlarını metodolojileri ve prosedürleri üretebilir, paylaşabilir hale getirmeliyiz" dedi.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) verilerine göre 2021'in sonuna kadar düşük gelirli ülkeler için 2 milyar doz sağlama hedefine rağmen COVAX kapsamında 139 ülkeye 230 milyondan biraz fazla Covid-19 aşı dozu teslim edildi.

G20 Roma Bildirisi

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu G20 ülkeleri sağlık bakanlarının toplantısında, salgınlarla küresel boyutta mücadeleye yönelik 33 maddelik "Roma Bildirisi" oybirliğiyle kabul edildi.

Bakan Speranza'nın öne çıkan noktalarını basın toplantısında aktardığı bildiride ayrıca, 21 Mayıs'ta yapılan Küresel Sağlık Zirvesi'nde benimsenen ruh ve gönüllülük ilkeleri bağlamında küresel dayanışma, eşitlik ve çok taraflı yaklaşıma olan bağlılık teyit edildi.

Kovid-19 salgının dünya çapında, insan sağlığından sağlık, eğitim ve ekonomilerin sarsılmasına kadar pek çok alanı etkilediği belirtildi.

Pandemi 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi için risk

Bildiride ayrıca Kovid-19 salgınının, ruh sağlığı ve madde bağımlılığı üzerinde önemli etkileri olduğuna dikkat çekilerek, bu konuda akıl sağlığı ile ilgili düzenlemelerde ciddi eksikliklerin ortaya çıktığı kaydedildi.

Pandeminin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma konusunda büyük riskleri tetiklediği ifade edildi.

Bildiride, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), uluslararası sağlık sisteminde ilgili ortaklarla işbirliğinde lider rolüne vurgu yapıldı, küresel sağlık mekanizmasının, acil durumlara yanıt verme kapasitesini güçlendirme arzusunun taşındığı belirtildi.