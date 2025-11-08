  • İSTANBUL
Gündem G20 gerilimi büyüyor! Trump'tan Güney Afrika çıkışı
Gündem

G20 gerilimi büyüyor! Trump’tan Güney Afrika çıkışı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
G20 gerilimi büyüyor! Trump’tan Güney Afrika çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl G20 Zirvesi’nin Güney Afrika’da yapılmasını “tam bir rezalet” olarak nitelendirdi. İnsan hakları ihlallerinin sürdüğünü öne süren Trump, bu şartlar devam ettiği sürece hiçbir ABD yetkilisinin toplantıya katılmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu yılki G20 Zirvesi’nin Güney Afrika’da yapılacak olmasını "tam bir rezalet" olarak niteleyerek, "İnsan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’tan, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, G20 Zirvesi’nin Güney Afrika’da yapılacak olmasını "tam bir rezalet" olarak niteledi. Güney Afrika’da beyaz kökenli bireylere şiddet uygulandığını belirten Trump, "Afrikaner’lar (Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenler) öldürülüp katlediliyor ve topraklarına ve çiftliklerine yasadışı yollardan el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak" ifadelerini kullandı. Trump, 2026 G20 Zirvesi’ni ABD’nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde gerçekleştirmek için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SOYKIRIMCI SIYONIST BARBARLIGA ILK DAVAYI ACAN VE IRKCILIK APERTHEIT REJIMINDEN CANI COK YANAN G.AFRIKA "SIYONISTLERI RAHATSUZ ETMESI ONURLU RIR ULKE OLDUNUN DELIILIDIR

SIYONAZJ SOYKIRIMIN BAŞ AZMETTIRICISI VE ISBIRLIKCISI ABD ESKIYASINA GUVENILMEZ
