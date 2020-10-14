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Ekonomi G-20 ülkeleri maliye bakanları toplandı
Ekonomi

G-20 ülkeleri maliye bakanları toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:34:21 -
G-20 ülkeleri maliye bakanları toplandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldıkları toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, paylaştığı fotoğraflarda videokonferans yöntemiyle gerçekleştiği görülen toplantıda, küresel ekonomik toparlanma için mutabık kalınan toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını ifade etti.

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