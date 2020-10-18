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Dünya Fuzuli alındı, S-25 düşürüldü
Dünya

Fuzuli alındı, S-25 düşürüldü

Cephede Ermenilere ağır zayiat verdiren Azerbaycan, 1993’ten beri işgal altında olan Fuzuli ili ile 7 köyünü işgalden kurtarırken, bir S-300 HSS ve bir Su-25 savaş uçağını da imha etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:43:00 -
Fuzuli alındı, S-25 düşürüldü

Cepheden kaçıp sivilleri vuran Ermenilere dün ağır darbeler vuruldu... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kenti ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, Fuzuli kent merkezi ile Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dedeli köylerinin Ermenistan’ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azeriler daha önce de Fuzuli’nin bazı köylerini almıştı. Fuzuli ilinin kent merkezi ve köylerinin çoğu, 1993’te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti. Arazisi 1386 kilometrekare olan Fuzuli’de işgalden önce 144 bin Azerbaycanlı yaşıyordu.  Kent merkezi, 1 kasaba ve 75 köyden oluşan Fuzuli ilinin sadece 20 köyü işgal edilmemişti.

Fuzuli ilinin yanı sıra cephe hattında onlarca zırlı, tank ve askeri aracı imha eden Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait bir S-300 hava savunma sistemini ve bir Su-25 savaş uçağını düşürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail ili yönünde uçan Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu sırada hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

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