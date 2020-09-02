Fuzulev’den Doğu Anadolu’ya şube müjdesi

Açtığı yeni şubeleriyle Türkiye’nin dört bir yanından hizmet vererek büyümeye devam eden FuzulEv, ev ve otomobil almanın düşünüldüğü kadar zor olmadığını da FPK sistemiyle ortaya koyuyor.

Peşinat ödemeden giriş yapılabilen sistemde, katılımcılar sadece organizasyon ücreti ödüyor. Dileyenlerin peşinat miktarını artırarak teslim süresini öne çekebiliyor.

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Muş halkına en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Akbal, “1992 yılından bu yana müşterimizin ihtiyaçlarına odaklanıyor, onları dinliyor, isteklerine cevap verebilmek için sürekli kendimizi yeniliyoruz. Temeli yardımlaşmaya dayanan sistemde ‘Birlikten kuvvet doğar’ ilkesiyle dayanışmayı ön planda tutuyoruz. Türkiye’de ev ve otomobil sahibi olmanın düşünüldüğü kadar zor olmadığını vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz. Türkiye’nin hangi bölgesinde olursa olsun hizmetimizden yararlanmak isteyen herkese ulaşmak istiyoruz. Bu kapsamda şube ağımızı daha da genişleterek kendinden emin ve sağlam adımlarla büyümemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.