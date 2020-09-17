Fuzulev Fatih’te ikinci şubesini açtı

FuzulEv, yeni şubesinde alanında uzman ekibiyle ev ve araba sahibi olmak isteyen müşterileri için FPK sistemiyle çözüm olanağı sağlayacak. Vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan ev alma hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan FPK sisteminde, katılımcılar sadece organizasyon ücreti ödeyerek FuzulEv’in sunduğu avantajlardan yararlanabiliyor. Her ay noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda sırası gelen katılımcılar, hayallerindeki eve sahip oluyor. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, hizmet noktalarını genişletmeye yönelik çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini ifade etti.