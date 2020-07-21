FuzulEv, Ege Bölgesinde büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - FuzulEv, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Ege Bölgesinde hizmet noktalarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

FuzulEv'in açıklamasına göre, şirket, İzmir'de Konak ve Bornova şubelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Buca'daki yeni şubesiyle bölgedeki sayıyı üçe çıkardı.

İzmir halkının yoğun ilgisine daha iyi yanıt verebilmek için şube açma kararı alan FuzulEv, faizsiz, kredisiz, vade farksız ve kadınların altın gününe benzeyen modelini müşterilerine sunuyor.

Her gelir grubuna göre uygun ödeme seçenekleri sunan şirket, vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan ev alma hayallerinin gerçekleşmesini sağlıyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda sırası gelen vatandaş, Türkiye’nin istediği yerinden evini beğenerek, istediği eve sahip olabiliyor.





- "Yeni şubelerimizi hizmete almaya devam edeceğiz"





Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, küresel salgın sürecinde tüm dünyanın önemli bir sınav verdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemiz bu süreci çok iyi yönetti. Salgına rağmen hızlı bir toparlanma sürecine girdik. FuzulEv olarak salgın döneminde ülkemize ve vatandaşımıza hizmet vermeye devam ettik. Bu süreçte kurum kültürümüz ve değerlerimiz doğrultusunda, önce insan, önce sağlık demeye devam ettik. 2020 büyüme hedeflerimize ulaşmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yeni şubelerimizi hizmete almaya devam edeceğiz."