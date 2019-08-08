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FuzulEv, çalışanları için akademi kurdu

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal:- "Yeni hayata geçirdiğimiz Fuzul Akademi ile çalışanlarımızın kendilerini bir üst düzeye taşıması için hem mesleki eğitim hem de gelişim eğitimleri almasını sağlayacağız"

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:12
FuzulEv, çalışanları için akademi kurdu

İSTANBUL (AA) - FuzulEv, çalışanlarının teknik, davranışsal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere Fuzul Akademi'yi kurdu.

Fuzul Grup'tan yapılan açıklamaya göre, FuzulEv, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için Fuzul Akademi'yi hayata geçirdi. FuzulEv kurduğu akademide vereceği eğitimle 700 çalışanının, müşterileri için en üst seviyede hizmet sunmasını amaçlıyor.Zaman ve mekan sorununu www.fuzulakademi.com web sitesi ile aşan FuzulEv, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan çalışanlarına kolaylıkla erişim imkanı sunuyor.

FuzulEv çalışanlarını elektronik eğitimle buluşturacağı bu platform ile mesleki bilgi ve kişisel gelişim eğitimleri verecek. Aynı zamanda inovasyon fikir platformu sayesinde çalışanları fikir ve önerileri değerlendirilip uygulamaya alınabilecek. Alanında uzman akademisyenlerden, markalaşmış eğitmenlerden temin edilecek makaleler de internet sitesinde yer alacak.


- "Müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi sürdüreceğiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, temel odaklarının sürekli gelişim olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimin ve gelişimin olmadığı bir yerde yaptığınız işlerde kalıcı olmanız mümkün değil. FuzulEv olarak kurulduğumuz günden bu yana kendimizi yenileyeceğimiz ve geliştireceğimiz işlere imzamızı attık. Müşterilerimizden aldığımızolumlu geri dönüşler başarımızın ispatıdır. Yeni hayata geçirdiğimiz Fuzul Akademi ile çalışanlarımızın kendilerini bir üst düzeye taşıması için hem mesleki eğitim hem de gelişim eğitimleri almasını sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin dört bir yanında sürekli büyüyen şube ağımızda çalışacak nitelikli elemanlarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz."

Fuzul Akademi Eğitim Yöneticisi Fatih Mehmet Ünlü ise eğitimlerin çalışanlar üzerinde hem motivasyon kaynağı olması hem de ekip ruhuna katkı sağlamasını hedeflediklerini vurguladı.

Ünlü, "Dinamik yapımız ve yaratıcı ekibimizle birlikte şirketimizi en iyi noktaya taşımak için çalışacağız. Önümüzdeki dönemin FuzulEv için eğitimde ve gelişimde bir sıçrama dönemi olacağına inanıyorum. Bu motivasyonla tempomuzu daha da yükselterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:12
  1. Fuzulev

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