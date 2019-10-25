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FuzulEv, 1453 Engelliler Spor Kulübü’nün isim sponsoru oldu

Türk sporuna desteğini sürdüren FuzulEv,Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden 1453 Engelliler Spor Kulübü’nün isim sponsoru oldu. Anlaşmaya göre; FuzulEv, 1453 Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımı'nın 1 yıl boyuncaisim sponsorluğunu üstlenecek.

25 Ekim 2019 Cuma 16:44
FuzulEv, 1453 Engelliler Spor Kulübü’nün isim sponsoru oldu

Türkiye’de tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sisteminin öncü firması olan FuzulEv, Türk sporuna olan desteğini sürdürüyor.Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam edenFuzulEv, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi ekiplerinden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile2019-2020 sezonu için sponsorluk anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre mavi beyazlı takım bir yıl boyunca Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi’nde ‘’FuzulEv 1453 Engelliler Spor Kulübü’’ adıyla mücadele edecek.FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ile 1453 Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sayın Cemal Özçelik’in ve Fuzul Grup yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde açılış konuşmasıyapan FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, ’Kurulduğumuz günden bu yana Fuzul Grup olarak toplumsal yaşamın gelişimine katkı sağlama sorumluluğuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Bu çerçevede, başta basketbol olmak üzere, hepimizi aynı coşku ve heyecan çemberine alan sporun çeşitli dallarına ve sporculara destek oluyoruz. 2017 yılından bu yana 1453 Engelliler Spor Kulübü’nü destekliyoruz. Kulübün sponsorluğunu ilk kez üstlendiğimizde kamuoyunun engelli sporlarını daha fazla desteklemesini ve ‘’Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi’’nden daha fazla haberdar olmasını hedefledik.1453 Engelliler Spor Kulübü ile olan iş birliğimiz bizim için çok değerli ve anlamlı. Umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu branş dalına kamuoyunun daha fazla ilgisini çekip bir farkındalık yaratmayı başaracağız’ ’dedi.

Türk sporunu desteklemekten gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Akbal,‘’FuzulEv 1453 Engelliler Spor Kulübü’nün çok başarılı bir sezon geçireceğine inanıyorum. Yönetimimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Burada herkesin huzurunda her zaman yanlarında olacağımızın sözünü veriyorum”şeklinde konuştu.

Yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren1453 Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sayın Cemal Özçelik ise,’’ Bugün bizim için de çok anlamlı bir gün. Kurulduğumuz günden bu yana kulübümüzü destekleyen FuzulEv’e ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Eyüp Akbal’a teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen yıl yalnızca tek bir mağlubiyetle ligi bitirmeyi başardık, bu sezonu ise FuzulEv’in de değerli desteğiyle namağlup kapatarak şampiyon olmayı ve1. lige çıkmayı hedefliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 16:44
  1. FuzulEv

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