Fuzul Topraktan Ispartakule projesinin yüzde 70’i iki saat içinde satıldı

Fuzul Holding’in en genç iştiraklerinden biri olan Fuzul Topraktan, ‘Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma imkanı sağlıyor. Yeni projesi Ispartakule’nin 25 Kasım tarihinde lansmanını gerçekleştiren Fuzul Topraktan hem arsa hem de konut yatırımı olarak yatırımcısına yüksek kazanç sağlayacak bir fırsat sunuyor.

İstanbul’un son yıllarda değer kazanan bölgelerinden biri olan Ispartakule’de yer alan projede arsa payı 890.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yalnızca 332 konutluk arsa payının satışına açıldığı Ispartakule projesi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. İki saat içinde ise projenin yüzde 70’inin satışı gerçekleştirildi.

Fuzul Topraktan Ispartakule projesi lansmanına katılan Yeni Akit Gazetesi Genel Müdür Yardımcısı İzzet KAZANCI takip etti.

Eyüp Akbal & İzzet KAZANCI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnşaat maliyeti karşılanarak konut sahibi olmak mümkün

İnşaatın başlamasının ardından 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşacak projede tam donanımlı site yaşamına uygun fiyatlarla ulaşabilmek mümkün. Yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin ilk adımı olan arsa yatırımını yapmalarının ardından bu değerli bölgede inşaat maliyetini karşılayarak da konut sahibi olabilecek.

Türkiye’de konut alımını erişebilir kılmayı hedeflediklerine dikkat çeken Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, ‘’ Ülkemizde konut fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle son dönemde vatandaşlarımızın konut ediniminin oldukça zorlaştığını sektörünün bir temsilcisi olarak yakından biliyoruz. Fuzul Topraktan şirketimizle de ev hayali kuranlara alternatif bir çözüm sunmak istedik. Anadolu’da insanlar önce evinin toprağını alırdı daha sonra ise inşaatına başlardı. Bu yöntemi ülkemizde nasıl daha iyi geliştirebileceğimizi düşünerek, İngiltere başta olmak üzere dünyada birçok konut geliştiricilerinin çalışmalarını inceledik. Edindiğimiz bilgileri harmanlayarak 30 yılı aşkın gayrimenkul sektörü tecrübemizden aldığımız güven ve bilgi birikimiyle Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemini hayata geçirdik. Bu sistem ile orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza, kolaylıkla sahip olabilecekleri ve her geçen gün değer kazandıran bir yatırım fırsatı sunduk. Henüz yolun başında olsak da sektörün dinamiklerini çok iyi biliyor ve yatırımcıların ihtiyacını analiz edebiliyoruz. Bu alandaki tecrübemizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün gördüğümüz yoğun ilginin de bu konuda doğru yolda ilerlediğimizin en büyük göstergesi olduğunu düşünüyorum’’ dedi.

Yatırım yapmayı ve üretmeyi DNA’mıza kazımış bir şirketiz

Arsa projelerinde özellikle ülkemizde yatırım değeri ve gelişme potansiyeli en fazla olan yerlere öncelik verdiklerini belirten Akbal, ‘’ İlk etapta Marmara bölgesinde yoğunlaşmayı planlıyoruz. Şu sıralar Ispartakule gibi yatırım potansiyeli yüksek bölgeler ile yakından ilgileniyoruz. İlerleyen zamanda ise tüm Türkiye’de projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir yatırım yapmayı, üretmeyi adeta DNA’sına kazımış bir şirket olarak, ülkemize, faaliyet gösterdiğimiz bölgeye ve yatırımcılarımıza değer kazandırma misyonuyla çalışmaya devam edeceğiz ’’şeklinde konuştu.

36 ay içinde daireler teslim edilecek

Ispartakule projesinin inşaatının sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonra başlaması planlanıyor. Daire seçeneklerinden yararlanmak isteyenler için ise inşaat maliyeti için peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı sunuluyor. Dairelerin teslimi ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak.