0553 313 94 23

Füzeyi ateşleyen Kim Jong-un'dan ilk açıklama

Geçtiğimiz gün yeni geliştirilmiş roket sistemini ateşleyen Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong-un açıklamalarda bulundu. Kim, yeni geliştirilmiş roket sisteminin ordunun kara muharebe operasyonlarında önemli rol oynayacağını ve düşmana hedef olma korkusu salacağını söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:50
Füzeyi ateşleyen Kim Jong-un'dan ilk açıklama

Kuzey Kore, dün fırlattığı füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıkladı. Güney Kore, Kuzey'in dün ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti.

Kuzey'in resmi ajansı KCNA'ya göre, yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yapıldı.

Kim: Düşmana korku salacak

Kim, fırlatma denemesine dair memnuniyetini ifade ederek, yeni geliştirilmiş roket sisteminin ordunun kara muharebe operasyonlarında önemli rol oynayacağını ve düşmana hedef olma korkusu salacağını belirtti.

Güney Kore, Kuzey'in dün ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin 250 kilometre menzilli olduğu ve 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarılmıştı.

Ayrıca Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin yeni inşa edilmiş denizaltısında muhtemelen üç füze fırlatma bölümü bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kuzey Kore, 25 Temmuz'da da Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru "yeni taktik güdümlü silah" olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.

Pyongyang'ın son füze denemelerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:50
  1. Kim Jong-un
  2. Donald Trump
  3. Güney Kore
  4. Kuzey Kore

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fikret Orman: "Camiamızı yeniden kupalarla mutlu edeceğimize yürekten inanıyorum"
    1. Fikret Orman: "Camiamızı yeniden..
    2. Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök..
    3. Gebze Belediyesi dört ayda 67 milyon..
    4. AVM Ciro Endeksi, Haziran'da yüzde..
    5. İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle..
    6. ’Tokat’ı sev, Tokat’ta üret, Tokat’ta..
    7. VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi
    8. CHP Giresun İl Başkanı Bilge: “Fiyat..
    9. Alageyik, Ormanya’da hayata tutundu
    10. Özbekistan ve Kırgızistan’ın ikili..
    11. Fikret Orman: Camiamızı yeniden..
    12. Ankara-Sivas YHT Projesi 2020’de..
    13. ABD'de rafineri tesisinde yangın
    14. Obi Mikel ve Ekuban’a özel antrenman
    15. Erzincan protokolü ilçelerde..
    16. “Vali, kaymakam, hakim, savcı..
    17. Tarihi Arasta yeniden canlanıyor
    18. Rektör Çapak, “Çok iyi yerdeyiz,..
    19. Tyler Boyd: "Beşiktaş benim için büyük..
    20. "Mağaza açılışları istihdamı büyüttü"
    21. ATO Başkanı Baran: “Faiz indiriminde..
    22. ABD ile Taliban arasında anlaşma..
    23. Bu kurbanlıklar ahırda değil, doğada..
    24. Gözler Beştepe'de! Kritik toplantı..
    25. Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ABD..
    26. Kadın girişimciler Dr. Faruk Özlü ile..
    27. 17 vatandaşın engelini kaldırdılar
    28. Caretta Caretta alanında drift atan..
    29. Didim Barış Şenlikleri’nin ön..
    30. Gazze’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'