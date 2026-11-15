Füze yok, mühimmat yok: 51 dronu tek tuşla düşürdüler

ASELSAN, 51'inci kuruluş yıl dönümü buluşmasında düzenlenen gösterimde EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi'nin, aynı anda havalanan 51 dronu saniyeler içinde eş zamanlı olarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Genel Müdür Ahmet Akyol'un sözleriyle sistem bu dronları "bir füze atmadan, bir mühimmat kullanmadan tek tuşla" düşürdü.

Şirket açıklamasında, yönlendirilmiş enerji teknolojisine sahip bir sistemle bu kadar fazla sayıda dronun aynı anda etkisiz hale getirilmesinin bugüne kadar kayıtlara geçmediği, ASELSAN'ın Önleyici Elektronik Harp Sistemleri alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdiği belirtildi.

Önce kablolu dronlar, sonra 51 dronluk sürü

Gösterim iki aşamada yapıldı. Mini/Mikro İHA'lara ve yeni nesil FPV dron tehditlerine karşı geliştirilen EJDERHA, ilk aşamada iki farklı kablolu dronu yaklaşık 1.000 metre mesafede etkisiz hale getirdi. Açıklamaya göre geleneksel İHA karşı tedbir sistemleri kablolu dronlara etki edemiyor; EJDERHA ise tehdit tipinden bağımsız olarak koruma sağlayabiliyor.

İkinci aşamada şirketin geride bıraktığı 51'inci yaşını temsilen 51 dron aynı anda havalandırıldı. EJDERHA, çoklu tehdit senaryosunda havadaki dronların tamamını eş zamanlı olarak devre dışı bıraktı.

Akyol: Sahaya indi, seri üretime girdi

Yıl dönümünde çok özel bir teknolojinin gösterimi için çalışanlarla bir araya geldiklerini anlatan Akyol, "ASELSAN'ın EJDERHA sistemi 51 dronu bir füze atmadan, bir mühimmat kullanmadan tek tuşla düşürmeyi başaran dünyada ilk sistem oldu" dedi. Akyol, sistemin yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla dronları "en efektif imha etmeyi başaran sistemlerden biri" haline geldiğini söyledi.

Başarının ASELSAN'ın 50 yılda biriktirdiği tecrübe, genç mühendis kadrosu, devletin çizdiği rota ve milletin desteğiyle oluştuğunu dile getiren Akyol, EJDERHA'nın "artık sahaya inmiş, seri üretime girmiş" ve ülke güvenliğine katkı sağlayacak seviyeye gelmiş bir teknoloji olduğunu aktardı. Akyol, yüksek teknolojili yatırımları azimle ve kararlılıkla sürdüreceklerini de ifade etti.

Elektronik devreyi hedef alıyor

EJDERHA, vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üretiyor; radarla aktif tespit, elektro-optik sistemle hedef takibi yapıyor ve hassas yönlendirme kabiliyeti taşıyor. Şirkete göre sistem, elektronik devre içeren tehditler üzerinde bastırma, yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma etkileri oluşturabiliyor; taktik sahada tehdit olarak sınıflandırılan İHA'ların navigasyon, iletişim ve komuta kontrol sistemlerini güvenli mesafeden zararsız hale getiriyor.

Sistem, Türkiye'nin milli ve katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE bünyesinde görev yapmak üzere, mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirildi. Şirket açıklamasında ayrıca, sessiz, görünmez ve yapay zekâ destekli yeni nesil dronların savaş alanlarını, şehirleri ve kritik altyapıları tehdit ettiği, geleneksel sistemlerin bu tehditler karşısında yetersiz kaldığı değerlendirmesine yer verildi.

EJDERHA bugüne kadar Mini/Mikro İHA, sabit kanatlı bulut altı İHA, kablolu ve kablosuz FPV dron ile içten yanmalı İHA motoru gibi farklı tipteki hedeflere karşı tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini saha şartlarında pek çok kez sergiledi.