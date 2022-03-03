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Spor Futbolun futboldan fazlası olduğu pozisyon! Yorumsuz
Spor

Futbolun futboldan fazlası olduğu pozisyon! Yorumsuz

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kenan Karaman'ın, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyona hakemin penaltı vermemesi tartışma yarattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 08:17:00 -
Futbolun futboldan fazlası olduğu pozisyon! Yorumsuz

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kayserispor'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.,

Beşiktaşlıların penaltı beklentisi

Karşılaşmanın 37. dakikasında soldan ceza sahasına yaklaşan Kenan Karaman, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Halil Umut Meler ise pozisyonun dışarıda olduğunu belirtti ve siyah-beyazlılar lehine serbet vuruş kararı verdi. Beşiktaşlı futbolcular bu kararın ardından Meler'e tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta Ghezzal'in kullandığı serbest vuruş ise barajdan geri döndü.

Kırmızı kartı iptal etti

Beşiktaş, 79. dakikada Welinton'un direkt kırmızı kart gördü. Ancak Halil Umut Meler, VAR'da pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartı iptal etti.

Siyah-beyazlılarda 90+3. dakikada ise Valentin Rosier ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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