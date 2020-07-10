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Spor

Futbolda üst klasman bir hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:35:10 -
Futbolda üst klasman bir hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada, hakemin dün gerçekleştirilen rutin test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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