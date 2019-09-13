0553 313 94 23

"Futbolda şike kumpası" davası

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi

13 Eylül 2019 Cuma 16:40
"Futbolda şike kumpası" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunmalarının alınması sürüyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç savunma yaptı.

Tutuklu sanık Ardıç, gizli tanık beyanlarının yalan ve çelişkili olduğunu, bu kişinin daha önceden bazı suçlardan sabıkasının olduğunu, beyanlarına itibar edilemeyeceğini öne sürdü.

Usulsüz işlem yapmadıklarını, savcılık talimatıyla hareket ettiklerini savunan tutuklu sanık Ardıç, yaptıkları soruşturmada doğru işlem yaptıklarını, kendisinin de arkadaşlarının da üzerine leke sürüldüğünü iddia ederek bunu kabul etmediğini, hakkındaki iddiaların tutarsız olduğunu ileri sürdü.

Duruşma, 16 Eylül pazartesi gününe ertelendi.

- İddianameden     

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.      Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın 35 yıldan 80 yıla kadar, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın da 35 yıldan 85 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:40
  1. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
  2. Futbolda şike
  3. Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Ticaret Bakanı Tüfenkci, pancar alım kampanyası açılış törenine katıldı
    1. Eski Ticaret Bakanı Tüfenkci, pancar..
    2. Nevşehir Belediyesi 50 çocuğu sünnet..
    3. Antalya’da Hint rüzgarı esiyor
    4. Paris'te "kara cuma" yaşandı
    5. Başkan Gürkan Akçadağlı muhtarla bir..
    6. Malatya'da hurda ve kitap çalan kişi..
    7. CHP'li isim İzmir'deki belediyeleri..
    8. Aka’nın acı günü
    9. Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti
    10. Beylikdüzü Belediyesi 30 bin kişiye..
    11. 4. Uluslararası Sosyal Bilimler..
    12. Kadın ve gençlik merkezinde aşure..
    13. Milletvekili Dülger yapımı devam eden..
    14. Fransa’da vergi kaçıran milletvekili..
    15. Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki..
    16. Altının kilogramı 273 bin 600 liraya..
    17. Özel harekat polislerinden kaçak..
    18. Facia ucuz atlatıldı
    19. Oğuzeli Belediyesi vatandaşa aşure..
    20. Hayatını kaybeden asker toprağa verildi
    21. New York borsası alış ağırlıklı açıldı
    22. Görevini Mehmet Büyükekşi’ye devreden..
    23. "Yönetim anlamında şeffaflıktan hiçbir..
    24. Contemporary İstanbul, Vodafone TV'den..
    25. Tatar: ’’Kıbrıs Türk halkı,..
    26. Gemlik 1. Kitap Fuarı kapılarını açıyor
    27. Alpay Özalan'dan bomba Davutoğlu..
    28. Muş Selcen Hatun Mesleki ve Teknik..
    29. İstanbul’da “drift” yapan magandalara..
    30. Engelli çift kursta tanışıp nişanlandı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!