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Spor Futbolda haftanın programı
Spor

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 09:19:00 -
Futbolda haftanın programı

Süper Lig'de sezonun açılış maçında bugün, son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

TFF 1. Lig'de ise sezonun ilk müsabakasında Gençlerbirliği, Eyüpspor'u ağırlayacak. Ankara'da saat 20.30'da başlayacak mücadele Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 2 ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig:

Bugün:

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep (Atatürk Olimpiyat)

21.45 Altay-Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)

15 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

16 Ağustos Pazartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

21.45 Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

TFF 1. Lig:

Bugün:

20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 İstanbulspor-Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)

15 Ağustos Pazar:

19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Stat henüz açıklanmadı)

19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Osmanlı)

21.45 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)

16 Ağustos Pazartesi

20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Kocaeli)

 

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