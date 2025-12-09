  • İSTANBUL
Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

İzmir’de Çıplak Ayak İsyanı! Tugay: “Aile İçi Sorun Gibi Görün…”

Cumhuriyet yine zikzak çizdi! Bir yanda 'papazlara dikkat edin' bir yanda 'Ekrem'i kurtarın'

Türkiye-Macaristan arasında önemli adım! Bakan Bolat: Hedef 6 milyar dolar diyerek duyurdu!

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

Rakka’da SDG zulmü! “Kutlama Hakkımızdır” Diyen sivile gözaltı!

Hastaneye kaldırılmıştı! Savcılıktan Ahmet Çakar kararı

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

Macaristan’dan çok önemli Türkiye açıklaması
Spor

Futbolda bahis soruşturmasında Murat Sancak ve Ahmet Okatan tutuklandı

Futbolda bahis soruşturmasında Murat Sancak ve Ahmet Okatan tutuklandı

İstanbul merkezli "futbolda bahis" soruşturmasında, aralarında Murat Sancak, Metehan Baltacı, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao’nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Murat Sancak, Metehan Baltacı, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen 29 şüpheliden Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Adana Demirspor Spor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik talep doğrultusunda 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan tutuklanmaları talep edilen 5 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

