Futbolda bahis soruşturmasında Murat Sancak ve Ahmet Okatan tutuklandı
İstanbul merkezli "futbolda bahis" soruşturmasında, aralarında Murat Sancak, Metehan Baltacı, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao’nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Murat Sancak, Metehan Baltacı, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen 29 şüpheliden Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Adana Demirspor Spor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik talep doğrultusunda 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Öte yandan tutuklanmaları talep edilen 5 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.
