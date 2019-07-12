Futbolda "Adnan Süvari Sezonu" önerisi





İZMİR (AA) - İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Adnan Süvari'nin isminin verilmesini önerdi.

Erten, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'de 2014-2015'ten bu yana, Türk futboluna katkı koyan kişilerin adlarının sezonlara verildiğini belirtti.

2019-2020'de, Trabzonspor'un Anadolu'ya ilk kez şampiyonluğu taşıyan efsane kadrosundan Cemil Usta'nın isminin verildiği sezonu yaşayacaklarını bildiren Erten, şunları kaydetti:

"Bundan çok önce 1960'lı yıllarda futbolda Anadolu devrimini gerçekleştiren, sadece Anadolu devrimini gerçekleştirmekle kalmayıp futbolumuzu Avrupa'da çağ atlatan ve Avrupa'nın dev ekiplerinin seviyesine taşıyan, daha 60'lı yıllarda yeni futbol sistemlerini cesaretle uygulayan ve sarsılmaz bir sevgi bağıyla bağladığı bir avuç gençle Avrupa'nın zirvesine adını yazdıran çok değerli bir futbol adamı İzmir'in sinesinde bulunmaktadır. Bu futbol adamı, Karşıyaka'da başladığı teknik adamlık kariyerini, öbür yakaya Göztepe'ye taşıyıp yabancı yardımcılığından dümene geçtiği takımında zamanın ötesinde futbol stratejileri ile 'Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takım' unvanını alan ve 2 Türkiye, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı İzmir'e taşıyan armadanın kumandanı, bir minibüs taraftarla başlanan yolculukta sayıları yüz binlere ulaşan bir toplulukla, efsane Göztepe'yi yaratan, Adnan Süvari'den başkası değildir."

Erten, Adnan Süvari'nin sadece Göztepe, Karşıyaka veya İzmir'e mal olmadığını belirterek, "Tüm Türkiye'ye de mal olmuştur. Tüm bunlar göz önüne alındığında İzmir profesyonel kulüplerinin çatı kuruluşu İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı olarak Süper Lig'e Adnan Süvari adının çok yakışacağını düşünüyor ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonunun 'Adnan Süvari Sezonu' olarak hayata geçirilmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

