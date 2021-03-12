  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbolda 30. haftanın programı
Spor

Futbolda 30. haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig, 26'ncı, Misli.com 2. Lig 28'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Misli.com 3. Lig'de ise bir erteleme müsabakası yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:50:00 -
Futbolda 30. haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Çotanaklar Spor Kompleksi)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)

16.00 Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)

19.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

14 Mart Pazar:

13.00 Zonguldak Kömürspor-Hekimoğlu Trabzon (Devrek İlçe)

14.00 Hacettepe-Şanlıurfaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 İnegölspor-Niğde Anadolu (İnegöl İlçe)

14.00 Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor (Zafer)

14.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor (Kocaeli)

14.00 Çorum-Sancaktepe (Çorum Şehir)

14.00 Manisa-Amed Sportif Faaliyetler (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

14.00 Sarıyer-Kahramanmaraşspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Gümüşhanespor-Anagold 24Erzincanspor (Gümüşhane Yenişehir)

Kırmızı Grup

14 Mart Pazar:

14.00 Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Serik Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Bayburt Özel İdare-Eyüpspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdmanyurdu (Elazığ Doğukent)

14.00 Pendikspor-Kırklarelispor (Pendik)

14.00 Mamak-Vanspor (Çubuk İlçe)

14.00 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

14.00 Sivas Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Misli.com 3. Lig

4. Grup

21. Hafta

Yarın:

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olay iddia: Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos için o kanalla anlaştı
Medya

Olay iddia: Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos için o kanalla anlaştı

Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dizide Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşma..
Oyun adı altında yeni bir teknik: Terörize uçurtmalar
Gündem

Oyun adı altında yeni bir teknik: Terörize uçurtmalar

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklama ile il merkezinde uçurtma uçurulması bazı güvenlik riskleri sebebi ile yasaklandı.
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Avrupa'ya sefer yapan trenlerimize ilişkin açıklaması şırınga Özlem lakaplı Halk Tv sunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay