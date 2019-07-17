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Futbolda 2019-2020 sezonuna doğru

- S Sport kanalları, yeni sezonda Avrupa'dan 6 ligin maçlarını yayımlayacak

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:52
Futbolda 2019-2020 sezonuna doğru


İSTANBUL (AA) - S Sport kanalları, futbolda 2019-2020 sezonunda Avrupa'dan 6 ligin maçlarını yayımlayacak.

Saran Group'tan yapılan açıklamada, Avrupa'dan İngiltere Premier Ligi, Almanya Birinci Ligi (Bundesliga), Hollanda Ligi, Portekiz Ligi ve Belçika Ligi'nin yanı sıra Almanya İkinci Ligi 'nin (Bundesliga 2) S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus'tan yayımlanacağı belirtildi.

Güney Amerika futbolunun Şampiyonlar Ligi olarak gösterilen Libertadores Kupası ve UEFA Avrupa Ligi niteliğindeki Sudamericana Kupası'nın da S Sport kanallarında yayımlanacağı aktarıldı.

S Sport kanalları, devam eden Çin Ligi'ni de futbolseverlerle buluşturuyor.


- EURO 2020 elemeleri de Saran Group'ta


Saran Group, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ni de yayımlayacak.

Açıklamada, eleme karşılaşmalarını futbolseverlerin S Sport2 ve S Sport Plus'tan izleyebileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:52
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