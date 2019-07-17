Futbolda 2019-2020 sezonuna doğru - S Sport kanalları, yeni sezonda Avrupa'dan 6 ligin maçlarını yayımlayacak



İSTANBUL (AA) - S Sport kanalları, futbolda 2019-2020 sezonunda Avrupa'dan 6 ligin maçlarını yayımlayacak. Saran Group'tan yapılan açıklamada, Avrupa'dan İngiltere Premier Ligi, Almanya Birinci Ligi (Bundesliga), Hollanda Ligi, Portekiz Ligi ve Belçika Ligi'nin yanı sıra Almanya İkinci Ligi 'nin (Bundesliga 2) S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus'tan yayımlanacağı belirtildi. Güney Amerika futbolunun Şampiyonlar Ligi olarak gösterilen Libertadores Kupası ve UEFA Avrupa Ligi niteliğindeki Sudamericana Kupası'nın da S Sport kanallarında yayımlanacağı aktarıldı. S Sport kanalları, devam eden Çin Ligi'ni de futbolseverlerle buluşturuyor.

- EURO 2020 elemeleri de Saran Group'ta

Saran Group, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ni de yayımlayacak. Açıklamada, eleme karşılaşmalarını futbolseverlerin S Sport2 ve S Sport Plus'tan izleyebileceği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.