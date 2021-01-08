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Spor Futbolcuya sürpriz talip
Spor

Futbolcuya sürpriz talip

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan santrfor oyuncusu Kemal Ademi'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 22:32:00 -
Futbolcuya sürpriz talip

Süper Lig ekiplerinden HES Kablo Kayserispor’da yeni teknik direktörün belli olması ile birlikte transfer çalışmaları da başladı.

İddiaya göre sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe’de gözden düşen Kemal Ademi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Kayserispor, sezonun ilk yarısında hücum hattındaki etkisizliği ile dikkat çeken Kemal Ademi ile hücum hattındaki problemi sezon sonuna kadar çözeceğine inanıyor.

24 yaşındaki Ademi, 2020-2021 sezonu başında Basel’den Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Bu sezon sarı-lacivertli ekipte 7 maçta forma giyen Ademi 1 gol kaydetti.

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