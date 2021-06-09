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Spor Futbolcuya iki talip birden
Spor

Futbolcuya iki talip birden

Trabzonsporlu Caleb Ekuban, Serie A ekiplerinden Genoa ve Sampdoria'nın radarına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 17:19:00 -
Futbolcuya iki talip birden

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Caleb Ekuban, Serie A ekiplerinden Genoa ve Sampdoria'nın radarına girdi.

Özellikle Avrupa piyasasında birçok takımın listesine giren Ganalı oyuncuyla Genoa ile Sampdoria yakından ilgileniyor.

İtalyan medyasındaki haberlere göre bu iki kulüp, başarılı futbolcuyu kadrolarına katmak için kısa sürede Trabzonspor'la temas kuracak.

Trabzonspor'un da hedeflediği bonservis bedellerine ulaşılması halinde gelecek tekliflere sıcak bakacağı konuşuluyor.

Geride kalan sezonda Bordo-Mavili formayla toplamda 33 maça çıkan Ekuban, 11 gol, 4 asist yaptı.

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