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Spor Futbolcunun menajerinden Beşiktaş açıklaması
Spor

Futbolcunun menajerinden Beşiktaş açıklaması

Diego Costa'nın temsilcisi Pedro Santos, golcü futbolcunun Beşiktaş'a transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 00:26:00 -
Futbolcunun menajerinden Beşiktaş açıklaması

Bonservisi elinde bulunan Brezilyalı asıllı İspanyol forvet Diego Costa'nın temsilcisi Pedro Santos, oyuncunun Beşiktaş'a transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Santos, "Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Bir kaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmî teklifi sunacaklarını söylediler. Diego, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor. Çünkü iyi bir projieyle geldiler ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaklar. Bunlar önemli faktörler. Diego parayı öncelik olarak görmüyor. Avrupa, yarışmacı bir ekipte oynamak istiyor. Bugün Suudi Arabistan'ta bir kulüp büyük bir para teklif etti. Ama Diego bu teklifi kabul etmedi. Amacı Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek. Beşiktaş'ta oynamayı istiyor. Ama önce bir kaç içinde yapacakları resmî teklif görmemiz gerekiyor" dedi.

Adana Demirspor da teklif yaptı

Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'un de kendisini Costa için aradığını belirten Pedro Santos, "Ocak ayında Trabzonspor teklifte bulunmuştu. Geçen yaz Fenerbahçe ilgileniyordu. Bir süre önce Adana Demirspor onun için beni aradı. Diego'nun fikri net; Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda oynamak istiyor" dedi.

Diego Costa yıllık 4 milyon Euro maaş istiyor. Ayrıca en az bu rakamın yarısı kadar imza parası. 32 yaşındaki oyuncu Atletico Madrid'te 7 milyon Euro kazanıyordu.

Sözleşmesi feshedilmişti

Ocak ayında Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa, İspanyol kulübünün "Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakiplerimize gidemez" şartıyla sözleşmesini feshettiği için transferi alanı daralmış ve bir başka kulüple anlaşmamıştı.

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