Futbolcuları jiletleyen Amedsporlu ifade verdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kaptan Mansur Çalar, hakkında Cumartesi günü Diyarbakır'da ağırladıkları Sakaryaspor oyucularını elindeki kesici aletle yaraladığı iddiasıyla yapılan şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma açıldı. Emniyet ve savcılıkta ifade veren Çalar, hakkındaki iddiaları yalanlayarak görüntülerde de olduğu üzere elinde kesici alet olmadığını söyledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 24'üncü haftada cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diyarbakır Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. 1-1 sona eren maç sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor oyuncuları Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, Diyarbakır Huzurevleri Polis Merkezi'ne başvurarak, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Mansur Çalar'ın, elindeki kesici bir aletle kendilerini yaraladıklarını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

İddiaları yalanladı

Bunun üzerine savcılık tarafından Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı. Mansur Çalar, dün gece polis merkezine, bugün de savcılığa giderek hakkındaki iddialarla ilgili ifade verdi. Çalar ifadesinde, rakip takım oyuncularının iddia ettiği gibi elinde jilet veya kesici alet bulunmadığını anlattı.