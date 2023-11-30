Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ağızları açık bırakan görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye, kurbanlarının çoğunun futbolculardan oluştuğu dolandırıcılık olayı ile sarsılıyor. Galatasaraylı eski futbolcular Arda Turan, Emre Çolak, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Semih Kaya ve teknik direktör Fatih Terim'in içinde bulunduğu yaklaşık 20 kişilik grup, bankacı Seçil Erzan tarafından yüksek faiz geliri vaadiyle milyonlarca dolar dolandırıldı.

Fatih Terim'in Seçil Erzan ve futbolcular arasında ortak nokta olması sebebiyle Fatih Terim Fonu olarak kamuoyuna yansıyan olayda ifadeler, açıklamalar art arda geliyor.

Bu kapsamda ifadesinde sık sık tehdit edildiğini söyleyen Erzan'a ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Kanal D Haber'in ulaştığı görüntüler, fona para yatıran ve faizle geri para alan isimlerden biri olan Mojtaba Hakani tarafından çekiliyor...

Boş bir araziye götürüldüğü görülen Erzan, Hakani'nin söylediklerini tekrar ediyor. Erzan'ın videoda yalvardığı isim ise fona para aktaran bir diğer isim tefeci Süleyman Aslan...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erzan, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

“Süleyman Amca sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı’nın senedinde her ikisinde bir çıkarı yok. Senden rica ediyorum onların senetlerine hiçbir şey yapma. Bir kuruş para almadığımı da söyle, Moci bir kuruş para almadı.

Erzan, daha önce ifadelerinde Hakkani için “Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım" iddiasında bulunurken, Aslan için de "Ayrıca Süleyman Aslan bana 1.350.000 USD daha para vermişti. Sonrasında ben 2.650.000 USD şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan'a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan'a çok fazla faiz ödedim.” şeklinde ifade kullanmıştı.