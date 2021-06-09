  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de korkutan gelişme! Yeni vakalarda görüldü
Bakan Koca duyurdu: Yarından itibaren...
Rusya, Ukrayna'nın EURO 2020 formasını UEFA'ya şikayet etti
Türkiye ile yapılan anlaşma sonrası harekete geçildi
Spor Futbolcular neye uğradığını şaşırdı! Sahaya inen paraşütçüye hakemden sarı kart
Spor

Futbolcular neye uğradığını şaşırdı! Sahaya inen paraşütçüye hakemden sarı kart

Polonya'da maçın oynandığı sırada sahaya inen paraşütçü şaşkınlığa neden olurken, hakemin 'sarı kart' göstermesi izleyenleri gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 18:09:00 - 2021-06-09 18:18:23

Polonya’nın Elblag kentinde bir paraşütçü, futbol maçının ortasında sahaya inerken, paraşütçünün yanına giden hakem sarı kart gösterdi.

Sahaya paraşütçü indi

Polonya’nın kuzeyindeki Elblag şehrinde geçtiğimiz pazar günü oynanan bir futbol maçı alışılmadık bir görüntüye sahne oldu. Dördüncü lig futbol takımlarından Olimpia Elblag ile Pisa Primavera Barczewo arasında oynanan maç sırasında sahaya paraşütçü indi. Beklenmedik misafirin bir anda sahada belirmesi üzerine hemen maçı durduran hakem, paraşütçünün yanına giderek sarı kart gösterdi.

Hakem 'sarı kart' gösterdi

Bu anlar bir taraftar tarafından kaydedilirken, hakemin sarı kart göstermesi izleyiciler arasında gülüşmelere neden oldu. Sahaya acil iniş yapmak zorunda kaldığını belirten paraşütçü, ortaya çıkan durum için hakem ve futbolculardan özür diledi. Paraşütçü daha sonra, futbolcularla taraftarların şaşkın bakışları altında paraşütünü toplayarak sahadan ayrıldı.

Kaldığı yerden devam eden maçın kazananı ise 6-3’lük skorla Olimpia Elblag takımı oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay