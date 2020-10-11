Futbolcudan şok suçlama: Söylesene başkan! Maçı nasıl sattın?

Bursaspor'un en önemli oyuncuları arasında yer alan Özer Hurmacı, eski başkan Mesut Mestan ile ilgili şok bir iddiada bulundu.

Geçtiğimiz sezon play-offta oynanan Adana Demirspor maçına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özer Hurmacı, “Özledik yalanlarını, anlatsana kulübü Adana Demirspor maçında nasıl sattın? Organizasyon falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara.” ifadelerine yer verdi.

Kısa süre içinde sildi

Tecrübeli oyuncu, bu paylaşımı kısa süre içinde silerken, Mesut Mestan'dan Özer Hurmacı'ya yanıt geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Mestan, hukuki süreci başlattığını bildirdi ve Özer'in bu iddiaları ispatlaması gerektiğini söyledi.