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Spor Futbola geri döndü, Eriksen'in yeni takımı belli oldu
Spor

Futbola geri döndü, Eriksen'in yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, ara transferin son gününde Christian Eriksen'i kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 11:44:00 - 2022-01-31 11:44:59
Futbola geri döndü, Eriksen'in yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, ara transferin son gününde Christian Eriksen'i kadrosuna kattı.

EURO 2020'de Danimarka adına mücadele ederken sahada geçirdiği kalp krizinin ardından İtalya ekibi Inter'den ayrılan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, Brentford ile anlaştı.

Brentford, yıldız futbolcu ile Haziran 2023'e kadar uzatma opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan Danimarkalı orta saha, daha sonra Tottenham ve Inter'de görev yapmıştı.

Eriksen, geçen yıl düzenlenen EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu.

Geçirdiği bu rahatsızlık sonrasında kulübü Inter'de forma giyemeyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Eriksen'in sözleşmesi feshedilmişti.

Daha önce Tottenham forması ile İngiltere Premier League'de 226 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 51 gol atıp 67 de asist yapmıştı.

Brentford, bu sezon Premier Lig'de 23 maçta topladığı 23 puanla 14. sırada yer alıyor.

 

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