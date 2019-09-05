Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Kupada 2. tur maçlarının programı belli oldu



İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 10, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: 10 Eylül Salı: 13.00 Kars 36 Spor-Pazarspor (Prof. Dr. Aba Müslüm Güven) 15.00 Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)

15.00 Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor (Kemer İlçe) 15.30 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor (Şile İlçe) 18.30 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli)

19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Mersin) 11 Eylül Çarşamba: 13.00 Ağrı 1970-Artvin Hopaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor (Kelkit İlçe) 14.30 Görelespor-Yomraspor (Görele 13 Şubat)

14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı) 14.30 Cizrespor-Diyarbekirspor (Cizre İlçe) 14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Faruk Çelik) 14.30 Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor (Batman Yeni Şehir) 15.00 1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri (Çankırı Atatürk) 15.00 Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Ankara OSTİM) 15.00 Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Stat henüz açıklanmadı) 15.00 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa) 15.00 Erzinspor-Kilis Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç) 15.00 Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Gazi) 15.00 Kozanspor-Payasspor (İsmet Atlı) 15.30 Silivrispor-Bursa Yıldırımspor (Silivri) 15.30 Maltepespor-Erokspor (Maltepe Hasan Polat) 15.30 Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor (Şile İlçe) 15.30 Bayrampaşa-Bigaspor (Çetin Emeç) 15.30 Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği (Düzce 18 Temmuz) 15.30 Manisaspor-Turgutluspor (Manisa 19 Mayıs) 15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor (Tepecik Şenol Güneş) 15.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor (Tavşanlı Ada) 18.30 Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor (Yeni Buca)

19.00 Fethiyespor-Kızılcabölükspor (Fethiye İlçe) 12 Eylül Perşembe: 13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor (Pendik)

18.30 Karşıyaka-Muğlaspor (İzmir Atatürk)



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