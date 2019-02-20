Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçları 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle: 26 Şubat Salı: 20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 27 Şubat Çarşamba: 14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk) 20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova) 28 Şubat Perşembe: 20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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