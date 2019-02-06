Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Galatasaray: 2 - Hatayspor: 0



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: İsmail Çipe, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk (Dk. 46 Belhanda), Fernando, Selçuk İnan (Dk. 73 Mitroglou), Yunus Akgün, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 84 Feghouli)

Hatayspor: Ömer Alıcı, Mehmet Dingil, Yusuf Abdioğlu, Soner Örnek, Yasin Güreler, Kubilay Sönmez, Nimaga (Dk. 74 Maiga), Korkishko, Selim Ilgaz (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Gomis (Dk. 43 Akın Alkan), Mirkan Aydın

Goller: Dk. 7 Luyindama, Dk. 90+2 Feghouli (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 41 Ömer Alıcı (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Kubilay Sönmez (Hatayspor), Dk. 65 Luyindama, Dk. 87 Belhanda (Galatasaray)





İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor'u 2-0 yendi. 50. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sinan Gümüş'ün pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Belhanda, rakibinde kurtulduktan sonra şutunu çekti, top kaleci Akın'da kaldı. 77. dakikada gelişen Galatasaray atağında Fernando'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru bekletmeden şutunu attı, meşin yuvarlağı kaleci Akın Alkan kontrol etti. 87. dakikada sarı-kırmızılı takım etkili geldi. Feghouli'nin pasıyla sağ kanattan bindiren Linnes topla buluştu. Süratle ceza sahasına giren Linnes'in sağ çaprazdan çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti. 90+2. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topu kapan Linnes, penaltı noktasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topu arka direk önünde kontrol eden Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak önce kaleci Akın'a ardından da üst direğe çarparak oyun alınana geri döndü. Boşta kalan topu önünde bulan Feghouli, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. Karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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