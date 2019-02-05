Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Çeyrek finalde yarın yapılacak 2 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 2 maçta görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar: 18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Arda Kardeşler 20.30 Galatasaray-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu





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