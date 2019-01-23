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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Balıkesirspor Baltok: 1 - Trabzonspor: 3- Trabzonspor, kupada çeyrek finale yükseldi

23 Ocak 2019 Çarşamba 22:52
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 72 Furkan Çil) (Dk. 77 Celal Emir Dede), Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck (Dk. 84 Rahmi Anıl Başaran), Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Hasan Batuhan Artarslan, Ekuban (Dk. 78 Rodallega), Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara (Dk. 74 Nwakaeme), Novak, İbanez, Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Ali Osman Karnapoğlu)

Goller: Dk. 32 Novak, Dk. 59 ve 87 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 34 Beleck (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: Dk. 19 Doğa İşeri, Dk. 63 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)


BALIKESİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 22:52
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