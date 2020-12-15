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Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kasımpaşa: 5 - Muğlaspor: 0 - Kasımpaşa, kupada son 16 turuna yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:07:11 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Akıncık

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi (Dk. 69 Evren Eren Elmalı), Aytaç Kara (Dk. 69 Berat Kalkan), Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Alan (Dk. 86 Hasan Emre Yeşilyurt), Anıl Koç, Hodzic (Dk. 60 Furkan Külekçi)

Muğlaspor: Nusret Can Körümdük, Osman Kocaağa (Dk. 46 Emre Yıldırım), İlkay Gül, Cantürk Güngör, Polat Ertek (Dk. 65 Süleyman Çelik), Ömer Faruk Canbirdi, Nizamettin Emirhan Kılıç, Burak Yılmaz, Erol Aydın (Dk. 46 Muhammed Emel), İbrahim Can Köse (Dk. 80 Buğrahan Yılmaz), Barış Sungur (Dk. 65 Atakan Akbulut)

Goller: Dk. 22 Alan, Dk. 25 ve 54 Hodzic, Dk. 39 Yasin Dülger, Dk. 56 Anıl Koç (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 32 Polat Ertek, Dk. 58 Nizamettin Emirhan Kılıç (Muğlaspor)


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'u 5-0 mağlup etti ve adını son 16 takım arasına yazdırdı.

22. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağdan ortasında Alan'ın altıpasın hemen gerisinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

25. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına yönelen Anıl Koç, son çizgiye yakın bir noktadan ortasını yaptı. Kaleci Nusret Can Körümdük'ten önce ön direkte topa dokunan Hodzic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

39. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Yasin Dülger'in ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören bir noktadan çıkardığı şutta Burak Yılmaz'a çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak, önde bulunan kaleci Nusret Can Körümdük'ün üzerinden filelere gitti: 3-0

54. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 4'e yükseltti. Yasin Dülger'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında Hodzic'in penaltı noktası civarından yaptığı şık kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

56. dakikada Kasımpaşa 5 farklı üstünlük yakaladı. Alan'ın topuk pasında topla buluşan ve yayın solundan ceza sahasına giren Anıl Koç, kaleci Nusret Can Körümdük ile karşı karşıya kaldı. Anıl Koç'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0

Karşılaşmadan 5-0 galip ayrılan Kasımpaşa, kupada son 16 turuna yükseldi.

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