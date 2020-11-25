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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Çaykur Rizespor: 6 - Uşakspor: 0 - Yeşil-mavili ekip 5. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 22:54:03 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Emre Malok, Murat Temel, Emrah Ünal

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Murat Sağlam, Talbi, Selim Ay, İsmail Köybaşı (Dk.65 Emirhan Topçu), Jovançiç (Dk.75 Donsah), Doğan Erdoğan (Dk.75 Onur Bulut), Tunay Torun (Dk.65 Alberk Koç), Michalak, Mithat Pala, Kemal Rüzgar

Uşakspor: Ersin Aydın, Türker Toptaş (Dk.80 Levent Aktuğ), Selim Dilli, Mehmet Gürkan Öztürk (Dk.59 Uğur Durmuş), Mehmet Bektaş, Samet Cantürk (Dk.59 Berat Çetinkaya), Kadir Arı, Seçkin Getbay (Dk.62 Serhat Baştan), Ali Kılıç (Dk.62 Resul Türkkalesi), Alpay Koldaş, İsmet Benli


Goller: Dk.12 ve 45 Tunay Torun, Dk.43, 85 (penaltıdan) ve 90 Kemal Rüzgar, Dk.54 Michalak (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.54 Michalak, Dk.72 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor) Dk.39 Selim Dilli, Dk.71 Uğur Durmuş (Uşakspor)


RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Uşakspor'u 6-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

12. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Mithat Pala'nın yerden ceza sahası içine pasında Tunay Torun, yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

43. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Tunay Torun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Kemal Rüzgar'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-0

45. dakikada yeşil-mavili ekip farkı üçe çıkardı. Kazanılan faul atışında İsmail Köybaşı'nın ceza saha içerisine ortasında Talbi kafa ile penaltı noktasına çevirdi. Kemal Rüzgar'ın kafa pasında Tunay Torun altı pas içerisinde meşin yuvarlağı kafa ile filelere gönderdi: 3-0

54. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Ersin Aydın ile karşı karşıya kalan Michalak'ın plase vuruşunda top filelere gitti: 4-0

85. dakikada Michalak'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında, Kemal Rüzgar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 5-0

90. dakikada Kemal Rüzgar'ın yaklaşık 25 metreden plase vuruşunda top filelere gitti: 6-0

Çaykur Rizespor sahadan 6-0 galip ayrıldı.

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