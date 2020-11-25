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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Pendikspor: 0 - Akdeniz ekibi 5. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:00:03 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Antalya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Diyadin, Gökmen Baltacı

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Ali Eren İyican (Dk. 68 Amilton), Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Nuri Şahin (Dk. 78 Mevlüthan Ekelik), Fredy, Hakan Özmert (Dk. 59 Ufuk Akyol), Omar İmeri (Dk. 46 Eren Albayrak), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Podolski), Jahovic

Pendikspor: Mehmet Cinpir, Erdinç Çepoğlu, Süheyl Çetin, Gökhan Lale (Dk. 61 Mertcan Akkaya), Ercüment Eray Ataklı (Dk. 68 Kerem Kaya), Atakan Müjde, Fatih Cerlek, Emirhan Çağlayan, Mahmut Caner Alioğlu (Dk. 61 Ömer Kandemir), Oktay Balcı (Dk. 46 Enis Durak), Yaser Hacımustafaoğlu

Goller: Dk. 40 Fredy, Dk. 77 Jahovic (penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Gökhan Lale, Dk. 36 Ercüment Eray Ataklı (Pendikspor)


ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, Misli.com 2. Lig takımlarından Pendikspor'u 2-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

40. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Veysel Sarı'nın pasında topla buluşan Fredy, ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Mehmet Cinpir'in sağından topu ağlara gönderdi: 1-0.

76. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Podolski'nin ceza sahası içinde Emirhan Çağlayan'ın müdahalesi sonucu yerde kaldığı pozisyonu faul olarak değerlendiren hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını işaret etti.

77. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, topu filelerle buluşturdu: 2-0.

90+2. dakikada Pendikspor gol fırsatını değerlendiremedi. Konuk ekibin kazandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında topla buluşan Enis Durak'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, kale direğinden döndü.

Karşılaşmayı bu skorla kazanan Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

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