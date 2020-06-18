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Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Aytemiz Alanyaspor: 4 - Fraport TAV Antalyaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:53:44 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Onur Bulut), Salih Uçan (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Bakasetas, Efecan Karaca (Dk. 75 Musa Çağıran), Fernandes (Dk. 57 Campos), Cisse (Dk. 75 Mustafa Pektemek)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka (Dk. 45 Eren Albayrak), Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 46 Blanco), Amilton, Podolski (Dk. 53 Mukairu), Sinan Gümüş (Dk. 53 Chico), Jahovic (Dk. 69 Doğukan Sinik)

Goller: Dk. 15, 46 ve 49 Cisse, Dk. 25 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36. Fernandes, Dk. 74 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Jahovic, Dk. 45+4 Fredy, Dk. 64 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)


ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

46. dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında araya giren Salih Uçan, topu ceza sahası içine gönderdi. Penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

48. dakikada Alanyaspor'dan Cisse kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Bakasetas'ın ceza sahası içine gönderdiği topa kaleciden önce ayak koyan Cisse, fileleri havalandırdı: 4-0

90+2. dakikada Antalyasporlu oyuncu Mukairu'nun ceza sahasına doğru gönderdiği ara pasta, Doğukan Sinik kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor'un rakibi odu.

Karşılaşmayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

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