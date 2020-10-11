Futbol: UEFA Uluslar Ligi
B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, üçüncü maçında Rusya ile 1-1 berabere kaldı
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçından beraberlikle ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, üçüncü maçında konuk olduğu Rusya ile 1-1 berabere kaldı.
Diğer müsabakada Macaristan, Sırbistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.
Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.
B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Rusya
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|+3
|7
|Macaristan
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|+1
|6
|Türkiye
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
|Sırbistan
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1