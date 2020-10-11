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Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, üçüncü maçında Rusya ile 1-1 berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 23:43:23 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçından beraberlikle ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, üçüncü maçında konuk olduğu Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

Diğer müsabakada Macaristan, Sırbistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.

Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarO G B M A Y Av P
Rusya
321074+37
Macaristan
320143+16
Türkiye
302112-12
Sırbistan30 1 2 1 4 -3 1

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