Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Turnuvanın 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 karşılaşma oynandı

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 müsabaka oynandı.

2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Sonuçlar şöyle: BATE Borisov (Belarus) - Rosenborg (Norveç): 2-1 Ferencvaros (Macaristan) - Valletta (Malta): 3-1 Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0

Maribor (Slovenya) - AIK (İsveç): 2-1 Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0 Celtic (İskoçya) - Nomme Kalju (Estonya): 5-0 Dundalk (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.