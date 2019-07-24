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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Turnuvanın 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 karşılaşma oynandı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:48
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 müsabaka oynandı.

2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Sonuçlar şöyle:

BATE Borisov (Belarus) - Rosenborg (Norveç): 2-1

Ferencvaros (Macaristan) - Valletta (Malta): 3-1

Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0

Maribor (Slovenya) - AIK (İsveç): 2-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0

Celtic (İskoçya) - Nomme Kalju (Estonya): 5-0

Dundalk (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:48
  1. Futbol
  2. UEFA Şampiyonlar Ligi

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