Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Turnuvanın 1. ön eleme turu rövanşlarında 6 karşılaşma oynandı

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşları, 6 maçla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasına kalmaya çalışan ekiplerden Nomme Kalju, Saburtalo, HJK Helsinki, Valletta, The New Saints ve Kızılyıldız, 2. ön eleme turuna yükseldi. 1. ön eleme turu, yarın oynanacak 10 karşılaşmayla tamamlanacak. Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle: Şkendiya (Kuzey Makedonya) - Nomme Kalju (Estonya): 1-2 (1-0) Saburtalo (Gürcistan) - Sheriff (Moldova): 1-3 (3-0) HB Torshavn (Faroe Adaları) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-2 (0-3) Valletta (Malta) - Dudelange (Lüksemburg): 1-1 (2-2) Feronikeli (Kosova) - The New Saints (Galler): 0-1 (2-2) Kızılyıldız (Sırbistan) - Süduva (Litvanya): 2-1 (0-0)



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