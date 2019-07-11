Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Kupada 1. ön eleme turunun ilk ayağı sona erdi

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turunun ilk ayağı, 8 karşılaşmayla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. ön eleme turunun rövanş maçları, 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan): 0-0 BATE Borisov (Belarus) - Piast (Polonya): 1-1 Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan): 0-3 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1 Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ): 1-1 Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya): 0-0 Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç): 0-2 Valur (İzlanda) - Maribor (Slovenya): 0-3



























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