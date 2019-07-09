Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Kupada 1. ön eleme turunun ilk ayağında 8 maç sona erdi



ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turunun ilk ayağında 8 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rövanş maçları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sona eren karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Astana (Kazakistan)-CFR Cluj (Romanya): 1-0 Ararat-Armenia (Ermenistan)-AIK (İsveç): 2-1 HJK Helsinki (Finlandiya)-HB Torshavn (Faroe Adaları): 3-0 Nomme Kalju (Estonya)-Şkendiya (Kuzey Makedonya): 0-1 Saraybosna (Bosna Hersek)-Celtic (İskoçya): 1-3 The New Saints (Galler)-Feronikeli (Kosova): 2-2 F91 Dudelange (Lüksemburg)-Valletta (Malta): 2-2 Süduva (Litvanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0



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