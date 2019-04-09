Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek final ilk maçlarında Tottenham, sahasında Manchester City'yi 1-0, Liverpool da evinde Porto'yu 2-0 yendi



İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Tottenham, Manchester City'yi 1-0, Liverpool da Porto'yu 2-0 mağlup etti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerin ilk ayağı, iki karşılaşmayla başladı. İngiltere temsilcileri arasında yapılan maçta Tottenham, Manchester City'yi ağırladı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yardımıyla Danny Rose'un topa elle dokunduğunu tespit eden hakem, Manchester City lehine penaltı kararı verdi. Tottenham kalecisi Hugo Lloris, Sergio Agüero'nun kullandığı penaltı vuruşunda gole engel oldu. Ev sahibi ekip Tottenham, 78. dakikada Son Heung-min'in attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadeleden bu skorla galip ayrıldı. Bu arada Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, Fabian Delph ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 58. dakikada yerini Lucas Moura'ya bıraktı. Anfield Stadı'nda oynanan maçta İngiltere'nin Liverpool takımı, Portekiz'in Porto ekibini ağırladı. Liverpool, 5. dakikada Naby Keita, 26. dakikada Roberto Firmino'nun kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi. İki karşılaşmanın rövanşı da 17 Nisan'da oynanacak.



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