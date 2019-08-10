Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri - Twente: 2 - Beşiktaş: 2



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ikinci mücadelesinde Twente ile karşı karşıya geldi. Twente, müsabakanın 8. dakikasında Kalma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, bu gole 21. dakikada Yağmur Uraz'ın golüyle cevap verdi ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi. Hollanda temsilcisi, ikinci yarıya golle başladı. 46'ncı dakikada Kalma, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1. Siyah-beyazlı ekip, 88. dakikada Elif Keskin'in golüyle skora yeniden dengeyi getirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Gruptaki ilk karşılaşmasında Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, üçüncü ve son maçını 13 Ağustos Salı günü Ermenistan'ın Alashkert takımıyla yapacak. Grubu lider bitiren takım, bir üst tura çıkacak.

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