Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Slovan Bratislava, 2. ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Feronikeli'yi 2-1 mağlup etti

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında tek maç oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağına, tek karşılaşmayla devam edildi. Slovakya'nın Slovan Bratislava takımı, konuk ettiği Kosova ekibi Feronikeli'yi Nono ve Sporar'ın (penaltıdan) golleriyle 2-1 yendi. Feronikeli'nin golünü ise Hoti kaydetti. 2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak 40 müsabakayla tamamlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.