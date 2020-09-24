Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Rosenborg: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Stat: Lerkendal
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjölfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Islamovic, Holse, Adegbenro
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih Aksoy, Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca, Bakasetas, Bareiro
Sarı kart: Dk. 19 Reginiussen, Dk. 28 Zachariassen (Rosenborg)
TRONDHEIM (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rosenborg ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
11. dakikada Rosenborg, kaleyi hafif sol çaprazdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın vuruşunda meşin yuvarlak barajdan döndü.
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Bareiro'dan önce Rosenborg defansı araya girerek tehlikeyi önledi.
26. dakikada Juanfran ile başlayan atakta Bareiro'nun tek topuyla rakip ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada Tzavellas'ın hatasıyla topla buluşan Zachariassen, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Alanyasporlu Caulker son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
45. dakikada Bakasetas'ın rakip ceza sahası dışında çektiği şutta top Rosenborglu oyuncu Reginiussen'den döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Bakasetas'ın şutunda bu kez top az farkla dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.