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Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

3. eleme turuna yükselen 42 takım belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-18 01:03:18 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna çıkan 42 takım belli oldu.

Avrupa futbolunun iki numaralı turnuvasında, 2. eleme turunda bir maç ertelenirken 42 karşılaşma oynandı.

Tek maç eleme usulü yapılan müsabakalarda rakiplerini mağlup eden Galatasaray, APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Rosenborg (Norveç), Hajduk Split (Hırvatistan), Ararat (Ermenistan), Buducnost Podgorica (Karadağ), Granada (İspanya), Rangers (İskoçya), Kuopion Palloseura (Finlandiya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Bodo Glimt (Norveç), Slovan Liberec (Çekya), Tottenham (İngiltere), Kopenhag (Danimarka), Flora (Estonya), Zrinjski (Bosna Hersek)﻿﻿﻿, Lokomotiv Tiflis (Gürcistan), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Djurgarden (İsveç), CSKA Sofya (Bulgaristan), Maccabi Haifa (İsrail), Partizan (Sırbistan), Mol Vidi (Macaristan), Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Dinamo Tiflis (Gürcistan), Dundalk (İrlanda), Rio Ave (Portekiz), Piast Gliwice (Polonya), Drita (Kosova), Kolos (Ukrayna), Milan (İtalya), Standard Liege (Belçika), Wolfsburg (Almanya), Mura (Slovenya), Aberdeen (İskoçya), Basel (İsviçre), Reims (Fransa), Floriana (Malta), Malmö (İsveç), ﻿Motherwell (İskoçya), FCSB (Romanya) ve Dunajska Streda (Slovakya) takımları, bir üst tura yükseldi.

Riga ile Tre Fiori arasındaki karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Tek maç eleme sistemindeki 3. eleme turu müsabakaları, 24 Eylül perşembe günü oynanacak.


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